México conquista el oro en velocidad por equipos femenil en el Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 22:44:21

Santiago, Chile a 18 de febrero de 2026.- México tuvo un inicio sobresaliente en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026, que se celebra en Chile, al conquistar su primera medalla de oro en la jornada disputada en el Velódromo de Peñalolén.

La presea dorada llegó en la prueba de velocidad por equipos femenil, donde el trío integrado por Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno se impuso a Colombia con un tiempo de 47.162 segundos. El conjunto cafetero, conformado por Juliana Gaviria, Marianis Salazar y Stefany Cuadrado, se quedó con la plata al detener el cronómetro en 48.456 segundos, mientras que Estados Unidos obtuvo el bronce con 48.176.

Cabe destacar que Jessica Salazar también formó parte del equipo mexicano durante las rondas de clasificación, contribuyendo al resultado final.

En la rama varonil, el equipo mexicano de velocidad, integrado por Ridley Naim Malo, Ismael Verdugo y Jafet López, finalizó en la cuarta posición tras registrar 44.061 segundos en su enfrentamiento ante Trinidad y Tobago, que se quedó con el bronce con 44.028. Canadá conquistó el oro con 43.372 segundos y Colombia la plata con 43.445.

En otras pruebas con participación nacional, Sofía Arreola Navarro logró el quinto lugar en el scratch femenil. Por su parte, en la persecución por equipos femenil, el conjunto integrado por Yareli Acevedo, Sofía Arreola, María Fernanda Figueroa y Anet Barrera avanzó a la primera ronda tras ubicarse en el segundo sitio de la clasificación con un tiempo de 4:27.134.

En la persecución por equipos varonil, Fernando Nava, Ricardo Peña, Ignacio Prado y Sebastián Ruiz marcaron 3:57.392. En esa prueba, Canadá registró el mejor tiempo del heat 4 con 3:52.829.

La actividad para la delegación mexicana continuará este 19 de febrero con la participación de Daniela Gaxiola, María José Vizcaíno y Yuli Verdugo en la velocidad individual; Jafet López en el keirin varonil; el equipo femenil de persecución; y Fernando Nava en el scratch varonil.

El principal objetivo del representativo nacional es sumar puntos en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), en un evento que forma parte del proceso rumbo al ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.