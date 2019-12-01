México clasifica a dos finales en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 21:30:12

Milán, Italia, 11 de julio de 2026.- El conjunto mexicano de gimnasia rítmica clasificó a dos finales en la Copa del Mundo de Milán, Italia, después de su participación en la fase clasificatoria.

El equipo nacional obtuvo el séptimo lugar en la prueba de cinco pelotas con una puntuación de 26.350, mientras que en la rutina mixta avanzó a la final en la octava posición con 25.950 puntos.

En la clasificación All-Around, México terminó en el séptimo lugar con un total de 52.300 unidades.

En la rama individual, Marina Malpica, finalizó en la posición 41 con 97.500 puntos, mientras que Ana Luisa finalizó en el lugar 52 con una puntuación de 94.100 dentro de la prueba All-Around.

Las finales de ambas pruebas se disputarán este domingo.