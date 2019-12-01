México cierra el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco con siete medallas y 12 plazas a Lima 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 21:50:07

Tlaxcala, México, 29 de junio de 2026.- La selección mexicana de tiro con arco concluyó su participación en el Campeonato Panamericano Tlaxcala 2026 con un total de siete medallas, dos de oro, una de plata y cuatro de bronce, además de obtener 12 plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y finalizar en el segundo lugar del medallero general.

En la última jornada de competencias, Ángela Ruiz y Matías Grande conquistaron la medalla de bronce en las pruebas individuales de recurvo femenil y varonil, respectivamente, al imponerse a la canadiense Virginie Chenier y al estadounidense Brady Ellison.

Por su parte, Adriana Castillo terminó en la cuarta posición de compuesto femenil tras caer ante las colombianas Sara López y Alejandra Usquiano.

Los resultados se sumaron a las preseas obtenidas en las pruebas por equipos, donde Matías Grande y Alejandra Valencia ganaron el oro en recurvo mixto, mientras que Adriana Castillo, Maya Becerra y Dafne Quintero se coronaron en compuesto femenil.

Asimismo, Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Pau Vázquez obtuvieron la plata en recurvo femenil, en tanto que Maya Becerra y Sebastián García lograron el bronce en compuesto mixto, y Sebastián García, Juan del Río y Rodrigo González hicieron lo propio en compuesto varonil.

Tras su actuación en Tlaxcala, la selección mexicana se alista para disputar la cuarta y última etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, que se llevará a cabo del 7 al 12 de julio en Madrid, España.