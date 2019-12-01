Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 19:03:20

Monterrey, Nuevo León, 17 de noviembre de 2026.- La Selección Mexicana se enfrentará esta noche a Jamaica en busca de su pase a las semifinales de la Concacaf Nations League 2026-2027, luego de perder 3-2 en el partido de ida de los cuartos de final.

El encuentro se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, donde el equipo dirigido por Rafael Márquez intentará aprovechar el apoyo de su afición para darle la vuelta al marcador y continuar en la competencia.

En el primer partido, disputado el pasado 14 de noviembre en Kingston, Jamaica consiguió una ventaja de tres goles. Sin embargo, México logró acercarse en los últimos minutos gracias a las anotaciones de Gilberto Mora y Julián Quiñones.

Con ese resultado, el Tricolor necesita ganar por al menos dos goles de diferencia para asegurar su clasificación sin depender de otros criterios.

El partido está programado para las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y representa una nueva prueba para Rafael Márquez, quien buscará conseguir un resultado importante en su primera etapa al frente de la Selección Mexicana.