México buscará clasificar en las ramas varonil y femenil rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México buscará clasificar en las ramas varonil y femenil rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 22:33:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 7 de julio de 2026.- La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) definirá durante el segundo semestre de 2026 los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tanto en la rama varonil como en la femenil.

En la rama varonil, el Campeonato Sub-20 de la Concacaf se disputará del 25 de julio al 9 de agosto en Puebla y la Ciudad de México. El equipo que se proclame campeón obtendrá un boleto a los Juegos Olímpicos de 2028, además de que estarán en juego cuatro plazas para la Copa del Mundo Sub-20.

La Selección Mexicana quedó ubicada en el Grupo B, junto con Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

En la rama femenil, el Campeonato W de la Concacaf se disputará del 25 de noviembre al 5 de diciembre en Texas. En este torneo se repartirán tres boletos para los Juegos Olímpicos de 2028 y cuatro plazas para la Copa Mundial Femenina de 2027.

Con ello, se buscará que por primera vez desde 2004, las selecciones mexicanas varonil y femenil clasifiquen a unos mismos Juegos Olímpicos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado en barbería de Tepito deja dos personas sin vida; investigan agresión directa
Exfuncionario de Pemex comparecerá ante un juez en Morelos por presunta violencia familiar
Uruapan, el municipio de Michoacán con mayor número de homicidios en junio: 22 víctimas
Detienen en CDMX a exdirector de Pemex investigado por presunta violencia familiar
Más información de la categoria
Uruapan, el municipio de Michoacán con mayor número de homicidios en junio: 22 víctimas
Lesionados tras explosión en Uruapan, Michoacán son trasladados a Guadalajara, Jalisco 
Aspirantes no seleccionados en Normales, con pase directo a 18 universidades en Michoacán
Entrenador de Egipto critica el arbitraje y lanza acusaciones tras caer ante Argentina
Comentarios