México avanza a la siguiente ronda del clasificatorio al Mundial de Básquetbol 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 22:55:47

Ciudad de México, 6 de julio de 2026.- La selección mexicana de básquetbol perdió por marcador de 94-93 ante Estados Unidos en el cierre de la primera ronda de las eliminatorias rumbo al Campeonato Mundial de Básquetbol 2027, aunque el resultado no impidió que asegurara su lugar en la siguiente fase del torneo.

Con este resultado, el conjunto nacional terminó en el tercer puesto del Grupo A y avanzó con nueve puntos, que arrastrará a la ronda definitiva de la clasificación.

En la siguiente etapa, México enfrentará en series de ida y vuelta a Brasil, Chile y al ganador del duelo entre Colombia y Venezuela, con el objetivo de mantenerse en la lucha por un boleto a la Copa del Mundo de 2027.

A pesar de que no pudo cerrar esta fase con una victoria, el representativo mexicano cumplió con el objetivo de mantenerse con vida en el proceso clasificatorio y continuará su camino hacia el Mundial de Básquetbol 2027.