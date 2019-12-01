Mexicana gana oro en duatlón en los Juegos Mundiales de Chengdú

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 10:45:10

Chengdú, China, a 16 de agosto 2025.- La atleta mexicana Anahí Álvarez ganó la medalla de oro en la prueba de duatlón de los Juegos Mundiales Chengdú 2025.

La originaria de Durango completó la prueba en en un tiempo de 1:25:31 horas y venció a la española María Varo, quien se perfilaba como favorita.

“Estoy muy contenta y emocionada. Gracias a todas las personas que me apoyan”, refirió la deportista azteca al finalizar su participación.

Cabe señalar que Anahí Álvarez dio a México su tercera medalla de oro en los Juegos Mundiales Chengdú 2025.

De igual forma, la delegación mexicana se ha colgado dos preseas de plata y dos de bronce en dicha justa internacional.