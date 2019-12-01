Mete Adriana Ramírez otros 3 goles y le da el triunfo a Atlético Morelia UMSNH

Morelia, Michoacán 15 de Noviembre de 2025 .- Morelia se afianzó en el subliderato del Grupo 5 de la Tercera División Profesional de Futbol Femenil al vencer a domicilio 1-3 a La Piedad Querétaro y, a su vez, su jugadora Adriana Ramírez (7) fortaleció su liderato individual de goleo, en virtud de que hizo los 3 goles del cuadro nicolaíta, dos de tiro de castigo (34’ y 40’) y uno de penal (75’), con los que llegó a 12 anotaciones y se consolidó como máxima romperredes de la competencia.

PELOTEO

No, no fue un concierto de buen futbol lo que desarrollaron La Piedad Querétaro y Atlético Morelia Universidad Michoacana. Nada de eso. Más bien fue un peloteo a diestra y siniestra, sin que surgiera alguien que controlara el balón, que atemperara el vendaval y le diera rumbo a las acciones. Lucha ríspida, sin bajar la mirada, ni rehuir al combate, sí, mucha intensidad, pero… Y así, la diosa fortuna se puso del lado del conjunto michoacano.

El cuadro universitario empezó mejor que su rival. Tuvo llegadas, pero sin claridad, por eso el balón terminó tres veces en las manos de la portera queretana. Y, después de los primeros 10 minutos de juego, el paisaje cambió porque los dos equipos extraviaron la brújula, la calma y las ideas; porque nadie atinó a controlar el balón, a asociarse, ni a mandar pases al frente y con ventaja para sus atacantes. Imperó el desorden táctico, porque todas corrían por toda la cancha.

ADRIANA

Adriana Ramírez, quien al igual que Sofía Medina ha demostrado ser excelente delantera, nunca estuvo en la zona de ataque, siempre en cualquier parte, peleando, sudando la camiseta, metiendo el pie, apretando, mordiendo, pero sin ofender; mas, bueno, tiene gol. Cobró todos los tiros de castigo, desde todas las distancias, estrelló un pelotazo en el poste y, después, desde 35 metros de distancia sacó un globito que se incrustó en la red para el 0-1 al 34’ de tiempo corrido.

El 0-2 también llegó por la vía del tiro de castigo largo, este desde 20 metros de distancia, con un ángulo de tiro en diagonal, desde más allá del pico derecho del área grande defendida por La Piedad Querétaro. Adriana Ramírez sacó zapatazo que se fue cruzado a incrustarse a media altura cerca del poste izquierdo, la portera voló para la foto, pero no para manotear el balón, lo que hizo más bonito el cuadro. Era el minuto 40.

El gol de La Piedad Querétaro también surgió de jugada a balón parado. Tiro de esquina, la cobradora mandó ollazo al manchón penal y allí Natalia metió la cabeza al minuto 45 para acercar a su equipo en el marcador. La defensa de Zorros se hizo bolas, no atinó a romper el trayecto del balón y Brissa Grisel Rodríguez Gómez no pudo evitar la caída de su arco. Por cierto, no he dicho que Francisco Farfán hizo varios cambios en su oncena titular.

MODIFICACIONES

Bien, la primera modificación fue en la portería, porque Joseline Alvarado, que venía siendo titular, ni siquiera fue convocada, y la elegida fue Brissa Rodríguez; en la línea defensiva fue notoria la ausencia de Kenia Guadalupe Pérez y, en la media cancha, no estuvo Alisson Fernanda Rodríguez. Vimos en cambio a Esveidi Isabel Murillo Silva desde el inicio, así como a Fernanda Rodríguez Aguilar, y las tres respondieron a la confianza.

LESIONADA

La parte complementaria fue una calca de los anteriores 35 minutos, es decir, lo que aconteció después del dominio inicial de 10 minutos por parte de Atlético Morelia UMSNH. Y aunque Francisco Farfán hizo varios cambios, el futbol fue el mismo, más de reacción que de acción, más de romper que de construir, más de “pégale” que de “contrólala”, más de “a donde sea” que de pases y triangulaciones. Y, para mala fortuna, Aixa Gutiérrez, quien venía creciendo, salió lesionada.

EL TERCERO

Adriana Ramírez, quien ya había hecho dos goles, fue a cobrar un tiro penal al 75’, marcado por mano cometida dentro del área grande, cuando La Piedad Querétaro ya estaba jugando mejor, presionaba a las Zorros y hacía pensar que podría anotar. Pero en una acometida nicolaíta la central queretana metió la mano. La 7 universitaria tomó el balón, lo colocó en el manchón, se tiró a la derecha como para cobrar de zurda y, sobre la marcha, cambió a la izquierda para chutar de derecha, a la base del poste, para el tercero en su cuenta y en la de su equipo.

BUENA NUEVA

La buena nueva es que ya estuvo de regreso Vania Delgado Gutiérrez, ya se le vio correr por la pradera derecha, ingresó al 84’ y le dio otra cara a su equipo, otro rostro, otra magnitud por ese lado. También entraron de cambio Fernanda Castillo (30), Danna Alexa Salgado, Fátima Litzy Casanova y Esveidi Corona Reyes. Buen triunfo de las Zorros nicolaítas, muy bueno, claro que sí. Le restan dos partidos, y ambos se antojan cómodos.

Hoy, Atlético Morelia Universidad Michoacana está empatado en puntos con Deportivo Zamora, equipo que mañana jugará. Veremos si logrará mantener el invicto: visitará a Halcones en Uruapan, en partido que se antoja bastante duro. ¿Qué pasará? Por lo pronto, hoy, chongueros y Zorros están igualados en puntos, aunque las chicas zamoranas tienen mejor golaveraje, con más 16, mientras que las morelianas tienen más 15 en el goleo. Así sea.

LAS QUE JUGARON

ATLÉTICO MORELIA UMSNH mandó a la cancha a: Brissa Grisel Rodríguez Gómez, Fernanda Rodríguez Aguilar (Esveidi Corona Reyes, 84’), Zhara Zhoé Vázquez Soto, Naomi Poleth Rodríguez Ferreyra (Danna Alexa Salgado Bretón, 67’), Esveidi Isabel Murillo Silva, Itzel Alcántar Ramírez (Vania Delgado Gutiérrez, 84’), Aixa Gutiérrez Mejía (Fátima Litzy Casanova, 84’), Evelin Chantal Yépez Calderón, Alexa Villalobos López (Fernanda Castillo Cardona, 60’), Sofía Medina Ávalos y Yaretzi Adriana Ramírez Cruz. DT: Francisco Farfán Reyes.