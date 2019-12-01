Mazatlán golea a León 4-1 en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 22:51:58

Mazatlán, Sinaloa, 6 de marzo de 2026.- Mazatlán derrotó este viernes 4-1 a León en el Estadio El Encanto, en partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso y oportunidades para ambos equipos. El marcador se abrió al minuto 25 gracias a un gol de gran factura. Yoel Bárcenas adelantó a Mazatlán con un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo superior derecho de la portería defendida por Alfonso “Gato” García.

Tras la anotación, el conjunto local tomó el control del balón y aumentó la presión ofensiva. Al minuto 38 llegó el segundo gol: Bárcenas filtró el esférico para Sebastián Santos, quien envió un centro al área que Brian Rubio empujó al fondo de las redes para el 2-0.

León logró reaccionar antes del descanso. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz armó un contragolpe que culminó Ismael Díaz de León con un potente derechazo dentro del área, acercando a los visitantes 2-1 en el marcador antes del medio tiempo.

En el arranque de la segunda mitad, Mazatlán recuperó rápidamente la ventaja de dos goles. Al minuto 47, Brian Rubio marcó de cabeza para firmar su doblete ante su exequipo. Más tarde, al 69, Josué Ovalle anotó el 4-1 con otro cabezazo que prácticamente sentenció el partido.

León consiguió descontar en tiempo de compensación con un gol de Diber Cambindo, pero el marcador ya no se movió.

En la próxima jornada, León recibirá a Xolos en el Estadio León, mientras que Mazatlán visitará al América en el Estadio Ciudad de los Deportes.