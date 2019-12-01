Más de 700 mil mexicanos participan en torneo nacional de cascaritas y dominadas: Sheinbaum

Más de 700 mil mexicanos participan en torneo nacional de cascaritas y dominadas: Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 14:22:56
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Ciudad de México, 26 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró de manera virtual la Jornada Nacional de Futbol para las y los Jóvenes: Torneo de cascaritas y dominadas, organizada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), así como el torneo “Fútbol sin correr” del IMSS, actividades que forman parte del llamado Mundial Social rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que en estas actividades participan más de 700 mil jóvenes en todo el país, además de más de 2 mil 300 personas adultas mayores que se integraron al torneo organizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Desde Naucalpan, Estado de México, Gabriela Cuevas Barron, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, explicó que la Jornada Nacional de Futbol para jóvenes cuenta con 700 mil participantes distribuidos en 95 mil equipos en las 32 entidades del país. También señaló que mujeres de entre 16 y 25 años podrán participar en una dinámica para ganar el boleto número 00001 para asistir a la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio.

El director del IMJUVE, Abraham Carro Toledo, indicó que miles de jóvenes iniciaron de forma simultánea el torneo de cascaritas y dominadas en diversas ciudades. En tanto, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que en la entidad se desarrollan estas actividades en 680 puntos ubicados en 125 municipios.

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, presentó el torneo “Fútbol sin correr”, dirigido a personas de 50 a 69 años, con 313 equipos registrados en todo el país. A estas actividades también se suman torneos escolares y de la Conade, que reúnen a más de un millón de niñas y niños, mientras que en la Ciudad de México ya se reportan 200 canchas rehabilitadas como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026.

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