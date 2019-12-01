Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2026.- En un ambiente de fiesta deportiva y convivencia familiar, más de 5 mil aficionados michoacanos se reunieron en el Estadio Morelos para presenciar a través de pantallas gigantes la victoria del Club Atlético Morelia, conjunto que se impuso con un marcador global de 5 goles a 4 frente al Club Atlético La Paz.

Fue al minuto 81 cuando se vivió una gran euforia en el estadio luego de que se anotara el quinto gol global por parte del equipo michoacano, el cual logró romper el empate y desató la celebración de toda la afición en el máximo recinto deportivo de Morelia.

La jornada comenzó en punto de las 17:30 horas, momento en el que se abrieron las puertas del "Coloso del Quinceo". Desde los primeros minutos, familias enteras, grupos de amigos y seguidores rojiamarillos arribaron al recinto para ocupar sus lugares y vivir juntos la intensidad del encuentro.

Con cánticos, banderas y los tradicionales colores del equipo, la afición convirtió las gradas en una extensión de la cancha, vibrando con cada jugada de peligro hasta el silbatazo final que selló el resultado de 5 a 4 en el global.

Tras confirmarse el triunfo de los Canarios, el festejo se desbordó tanto al interior del inmueble como en sus inmediaciones, consolidando una noche memorable para el fútbol en la capital michoacana y reafirmando el respaldo de la afición hacia el equipo local.