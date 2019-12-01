Mario Ortiz toma el cargo de director técnico emergente del alirroto Atlético Morelia

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- Mario Ortiz, ex futbolista de Cruz Azul, Puebla, Tecos, Atlante, San Luis, Chiapas y Juárez FC (éste de la Liga de Ascenso) se sacó el premio del tigre y ahora tiene en sus manos una papa caliente, porque la directiva que encabeza José Luis Higuera anunció a través de un comunicado de prensa que es el nuevo director técnico del Atlético Morelia. Dicho personaje llega a ocupar el vacío que dejó Gilberto Adame, mismo que fue cesado el fin de semana anterior como consecuencia de una mala campaña al frente del equipo moreliano.

La salida de Gilberto Adame se dio luego de la derrota del conjunto canario en casa del Tepatitlán por marcador de 2-3, cuarto descalabro en los 9 partidos que ha disputado el Atlético Morelia, mismo que como visitante ha sido un cheque el portador. Y ante el mal nivel del cuadro rojiamarillo, la directiva decidió cortar por lo más delgado, como si la culpa siempre fuera del entrenador, siendo que, a veces, es más de los dueños por no comprar buenos jugadores.

Mario Ortiz llega después de que estuvieron en el banquillo de entrenador los siguientes directores técnicos: Ricardo Valiño, Gabriel Pereyra, Carlos Adrián Morales, Israel Hernández Pat, Roberto Muñoz, Norberto Scoponi, Mario García Covalles, Nacho Castro y Gilberto Adame. Y solo uno, el primero de los mencionados, logró llevar a la coronación al cuadro michoacano y, el único, que se fue por su voluntad a dirigir en Primera División, donde no le fue bien.

Bien, bien. El nuevo entrenador, estratega y motivador canario no tiene experiencia como entrenador en feje. Ciertamente ha sido auxiliar de las categorías menores de Chivas (Sub 15. 16, 17 y 18) y del Tapatío, pero frente al canario estará estrenándose como titular de un cuerpo técnico. Mario Ortiz tendrá como auxiliares a Juan Pablo “Pato” Alfaro y a Francisco Javier “Flaco” Gómez, quien fuera defensa del conjunto canario de los tiempos idos. Así sea.