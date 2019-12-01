María Fernanda Figueroa conquista bronce en el Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 21:34:50
Santiago de Chile, a 21 de febrero de 2026.– La ciclista mexicana María Fernanda Figueroa logró un destacado resultado internacional al conquistar la medalla de bronce en la prueba de persecución individual durante el Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026.

Con este resultado, Figueroa se subió al podio continental y se posicionó como la tercera mejor corredora de América en esta especialidad, reafirmando su nivel competitivo frente a las mejores exponentes del continente.

La presea representa un importante logro en su trayectoria deportiva y suma puntos clave en el ámbito internacional, consolidando su presencia en el ciclismo de pista a nivel continental.

Este resultado también fortalece la presencia de México en el certamen continental y refleja el trabajo de preparación y disciplina de la atleta, quien continúa sumando actuaciones destacadas en competencias de alto nivel.

