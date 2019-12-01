Manchester United anuncia el despido de su entrenador Ruben Amorim por malos resultados

Manchester United anuncia el despido de su entrenador Ruben Amorim por malos resultados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 08:39:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Manchester, Inglaterra, 5 de enero del 2026.- El Manchester United de Inglaterra anunció la destitución de su entrenador Ruben Amorim debido a los malos resultados que ha cosechado el equipo desde su arribo.

Cabe recordar que el timonel portugués llegó al Manchester United en el mes de noviembre del año 2024, donde completó la peor temporada de los ‘Red Devils’ al culminar en la posición decimoquinta de la Premier League.

La decisión de despedir a Amorim llegó tras el empate de este domingo frente al Leeds United que culmina una racha de tres empates, una victoria y una derrota en los últimos cinco partidos.

En estos momentos, Manchester United se encuentra ubicado en la sexta posición de la Premier League con 31 unidades y a 17 puntos del líder del certamen, que es el Arsenal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a menor de edad durante un baile en Celaya, Guanajuato
Ultiman a taxista en Morelia, Michoacán; hallan su cuerpo con visibles huellas de violencia
Ultiman a tiros a hombres en la “calle del juguete” en la Ciudad de México
Transportistas, comerciantes y visitantes viven momentos de pánico tras balacera en persecución entre Uriangato y Yuriria; hay cuatro detenidos
Más información de la categoria
Justicia de EEUU liga a Maduro con grupos criminales mexicanos y venezolanos
“Por ahora no tenemos pensado una llamada”: Claudia Sheinbaum tras amagos de Trump contra México
Ultiman a tiros a hombres en la “calle del juguete” en la Ciudad de México
Trasladan a Nicolás Maduro y su esposa a la Corte de Brooklyn en Nueva York
Comentarios