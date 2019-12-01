Manchester United anuncia el despido de su entrenador Ruben Amorim por malos resultados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 08:39:22

Manchester, Inglaterra, 5 de enero del 2026.- El Manchester United de Inglaterra anunció la destitución de su entrenador Ruben Amorim debido a los malos resultados que ha cosechado el equipo desde su arribo.

Cabe recordar que el timonel portugués llegó al Manchester United en el mes de noviembre del año 2024, donde completó la peor temporada de los ‘Red Devils’ al culminar en la posición decimoquinta de la Premier League.

La decisión de despedir a Amorim llegó tras el empate de este domingo frente al Leeds United que culmina una racha de tres empates, una victoria y una derrota en los últimos cinco partidos.

En estos momentos, Manchester United se encuentra ubicado en la sexta posición de la Premier League con 31 unidades y a 17 puntos del líder del certamen, que es el Arsenal.