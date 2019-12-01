Malagón es operado con éxito del tendón de Aquiles; se pierde el Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 14:06:52

Ciudad de México, 12 de marzo del 2026.- El Club América informó que su portero, Luis Ángel Malagón, fue sometido con éxito a una cirugía para reparar la ruptura del tendón de Aquiles este jueves.

La intervención quirúrgica se realizó en una clínica especializada de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y marca el inicio de un proceso de rehabilitación que mantendrá al guardameta fuera de las canchas durante varios meses.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el club azulcrema detalló que la operación transcurrió sin complicaciones. No obstante, el tiempo estimado de recuperación será de entre seis y ocho meses, dependiendo de la evolución del jugador.

Con este diagnóstico, se confirma que Malagón se perderá lo que resta del torneo Liga MX Clausura 2026, así como el Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana de Fútbol, además de parte del torneo Apertura 2026.

La lesión ocurrió el pasado 10 de marzo, durante el partido de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup frente al Philadelphia Union.