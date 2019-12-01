Mal endémico del Atlético Morelia y su derrota ante Leones Negros

Morelia, Michoacán, 28 de octubre del 2025.- Volvió perder el Atlético Morelia, ahora en su casa, ante su clientela. Lo venció 2-3 la UdeG. Y, pues no, no es el entrenador el culpable, por más que la directiva y los resultadistas manden esos mensajes y traten de matizar con bolas de humo.

El problema del Atlético Morelia es de raíz. Y lo dicho, su mal está en sus dirigentes que no han conformado una base sólida de jugadores, que recuren al préstamo y forman una plantilla de futbolistas endeble, desechable y fugaz. Mario Ortiz llegó a tomar una papa caliente y se está quemando las manos, porque no encontró la gente que necesita para apagar las brasas.

Volvió a caer el Atlético Morelia. Uy, qué novedad, si ya tiene 5 derrotas en 12 partidos disputados. Sí, 5 derrotas, casi la mitad de los encuentros que ha jugado, lo que habla de su bajísimo nivel. Y para acabarla de chiflar suma 3 empates. Esto es que ha perdido 21 puntos de 36 posibles, lo que deja en claro que está más que peor, aunque por el sistema de competencia ocupe el octavo lugar en la tabla.

Leones Negros venía dando tumbos aquí y allá. Igual que el conjunto moreliano. Pero llegó al Estadio Morelos y precisó: “matanga dijo la changa”, derrotó al alirroto canario 2-3, sí, le hizo 3 goles en su estadio y ante su poca gente que “lo sigue en las buenas y en las malas”, esa clientela que con su presencia justifica y respalda la mediocridad del equipo de sus amores, porque no exige, porque no castiga, porque es fiel a pesar de los pesares.

Sí, yo también podría echarle la culpa a Mario Ortiz. Eso es lo común, lo más fácil y lo funcional, pero no lo acertado y menos lo verdadero, porque han pasado muchos entrenadores y solo uno ha logrado campeonar en una liga de mediocre para abajo. Y podría echarle la culpa al actual entrenador y estratega diciendo que está desperdiciando a Nambo y a Islas, pero no sé del día a día de esos jugadores, no los veo entrenar, no tengo conocimiento de su estado físico, no de su situación psicológica. El que los conoce bien es, precisamente, Mario Ortiz.

Lo que sí veo claramente es que el actual DT y el anterior y el anterior y así sucesivamente hacia atrás no han tenido materia prima suficiente y adecuada para hacer del Atlético Morelia un equipo brillante y ganador.

Para tener esa certeza me basta ver sus números de los torneos pasados y, claro, los de hoy. 12 partidos jugados, 4 ganados, 3 empatados y 5 perdidos, sí lo repito nuevamente, 5 derrotas. Ah, pero hay otros números que lo retratan de cuerpo entero, a saber: solamente 18 goles metidos a los rivales y 21 recibidos en su portería para un golaveraje de -3, sí, de menos 3. ¡Qué barbaridad!

Así no se puede. Y entonces uno piensa dónde están los centros delanteros matones, porque lo que es Rubén del Campo no tiene mucho de eso. Hay que verlo en la cacha, es luchador, sí, muy luchador, pero eso no alcanza en el futbol de paga. José Flores es el que levanta la mano, pero no ha tenido surtidores efectivos de balones y el hombre hace más de lo que otro haría. Y vuelvo a pensar, si hay tan buenos jugadores por las bandas como, evidentemente, Nambo e Islas, pero, bueno, insisto, no conozco su realidad actual, lo que sí sé es que el entrenador pone a los que cree que están mejor.

La victoria de Leones Negros, equipo que tiene números idénticos que el Morelia con 12 jugados, 4 ganados, 3 empatados, 18 goles a favor y 21 en contra para un -3 en el golaveraje, lo ubica en el séptimo lugar, un escaló arriba del Atlético Morelia, debido a que en el duelo entre ellos dos, la UdeG le metió 3 goles cuadro canario, el que solamente hizo 2. El 0-1 fue golazo de Denilson Muñoz, quien sacó cañonazo de fuera del área (16’) que dejó vendo visiones al guardameta Antonio Torres, el que como estaca vio que el balón entró en su ángulo superior izquierdo.

El conjunto canario empató con cabezazo de Brayton Vázquez al 31’; luego, al 43’, Rubén del Campo hizo bueno un penal con tiro raso y cruzado al lado derecho de la portería defendida por Felipe López para el 2-1. Pero, siempre el pero, en las postrimerías del partido la UdeG le daría la vuelta a la tortilla, porque al 88’ Raúl Camacho metió un penal y, al 90+4’ el defensa central ex canario Arturo Ledezma hizo el de la victoria.

Derrota, sí, cañona, y victoria merecida de Leones Negros. Ahora los dos están en zona de calificación, pero ambos andan por debajo de la mediocridad, sin embargo, allá en Guadalajara no le echan la culpa al entrenador Poncho Sosa, porque éste tiene mucho al frente de los universitarios; mientras que acá, en Morelia, se quiere llevar a Mario Ortiz al paredón. Y la directiva, culpable de todos los males del equipo, alista los fusiles, pero no, no es el director técnico el culpable, claro que no, se los adelanté desde que todavía no estaba en la desorganización canaria.

No nos hagamos, el mal del Atlético Morelia es endémico, porque está en su directiva, en una clientela conformista y, claro, en una prensa de reporfans. Ni modo, mientras la directiva no compre buenos futbolistas, los clientes no exijan, ni castiguen y dejando de comprar boletos, y el periodismo no sea realmente crítico, ese mal endémico no podrá ser desterrado y el conjunto canario se mantendrá entre el azul y buenas noches o, lo que es lo mismo, del gris la negrura.

Ni modo, que a su perro le den pan y a su can mordidas. Así sea.