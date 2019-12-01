Los Zorros se imponen con goleada en Pátzcuaro y refuerzan su liderato del Grupo 11

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 15:46:04

Pátzcuaro, Michoacán, a 07 de marzo de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana tuvo un segundo tiempo muy contundente y se impuso 0-4 al equipo de Pátzcuaro en partido correspondiente a la Jornada 17 del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

Desde la primera parte, los Zorros tomaron el control del esférico, comenzaron a 'tocar la puerta' rival, sin embargo, no pudieron romper el cero y se fueron al descanso sin movimiento en el marcador.

Pero en el complemento llegó la 'cascada' de goles por parte de los nicolaitas. Cristian Castro abrió la cuenta, posteriormente marcaron Fredy Vargas y Francisco Vivas, mientras que Gael González cerró la cuenta.

Cabe mencionar que con su anotación de hoy, el 'Tigre' Castro llegó a 24, con lo que amplía su distancia en el liderato del sector y se coloca en el Top 5 a nivel nacional.

Con este resultado, el representativo de la Casa de Hidalgo se afianza en la cima del Grupo 11 al alcanzar las 40 unidades y en la fecha 18 recibirá al Deportivo Zamora, encuentro programado para el 13 de marzo en el Estadio Universitario Hidalgo.