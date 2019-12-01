Los 49ers de San Francisco regresarán a México para jugar en el Estadio Banorte

Los 49ers de San Francisco regresarán a México para jugar en el Estadio Banorte
Fecha: 18 de Febrero de 2026
Ciudad de México, 18 de febrero de 2026.- La NFL anunció de manera oficial que los San Francisco 49ers serán el equipo local designado para el NFL Mexico City Game 2026, una noticia que sin duda entusiasmará a su amplia afición en el país.

Este evento marcará la tercera ocasión en que la franquicia visite la capital mexicana. Además, será el segundo compromiso internacional de los 49ers en la próxima temporada, ya que previamente inaugurarán el primer partido de la liga en Australia cuando enfrenten a los Los Angeles Rams en Melbourne.

De acuerdo con la página oficial de la NFL, los posibles rivales para el encuentro en la Ciudad de México podrían ser:
    •    Philadelphia Eagles
    •    Denver Broncos
    •    Las Vegas Raiders
    •    Arizona Cardinals
    •    Seattle Seahawks
    •    Washington Commanders
    •    Miami Dolphins
    •    Minnesota Vikings

Existen varios enfrentamientos que resultan especialmente atractivos, por lo que habrá que esperar el anuncio oficial del rival, el cual se dará a conocer en la primavera.

Noventa Grados
