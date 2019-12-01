Lluvias retrasan calentamiento previo al México vs Ecuador; partido iniciará minutos después del horario previsto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 18:44:40

Ciudad de México, a 30 de junio de 2026.- Las condiciones meteorológicas modificaron la logística previa al duelo entre México y Ecuador, correspondiente a los Dieciseisavos de Final, luego de que el calentamiento de ambos equipos fuera retrasado por cuestiones de seguridad en el Estadio Ciudad de México.

El comité organizador informó a través de un comunicado que el ajuste se debe a las condiciones climatológicas adversas registradas en la capital del país, por lo que fue necesario aplazar las actividades previas al encuentro.

El organismo precisó que el inicio del partido se reprogramó, por lo que únicamente habrá un breve retraso en el protocolo previo al silbatazo inicial.

La organización continúa monitoreando las condiciones del clima para garantizar el desarrollo del encuentro entre las selecciones de México y Ecuador.