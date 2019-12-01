Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 16:23:08

Villeneuve-d’Ascq, Francia, 25 de noviembre de 2026.- El Bayern Múnich perdió 2-1 frente al Lille en la quinta jornada de la UEFA Champions League, resultado con el que terminó su racha invicta en la temporada 2026-27.

El conjunto alemán se adelantó en el marcador al minuto 15 con un gol de Dayot Upamecano, quien aprovechó una jugada a balón parado para poner el 1-0 antes del descanso.

Sin embargo, el equipo francés reaccionó en la segunda mitad y consiguió el empate al minuto 62, gracias a Ayase Ueda. Tres minutos después, Aleksandar Pavlovic anotó en su propia portería y le dio la ventaja al Lille.

A pesar de los cambios realizados por el técnico Vincent Kompany, el Bayern no consiguió igualar el marcador y terminó perdiendo su primer partido de la temporada.

El conjunto alemán llegó al encuentro con varias ausencias importantes, entre ellas Harry Kane, Michael Olise y Serge Gnabry, quienes se encontraban lesionados. Con este resultado, el Bayern se quedó con ocho puntos en la fase de liga y cayó al puesto 15 de la clasificación.