Liga MX tendrá cuatro partidos este sábado en la Jornada 15

Ciudad de México, 31 de octubre de 2026.- La actividad del Apertura 2026 continuará este sábado con cuatro encuentros correspondientes a la Jornada 15 de la Liga MX, en una fecha en la que varios equipos buscarán sumar puntos para mejorar su posición en la tabla general y acercarse a la Liguilla.

La jornada comenzará a las 17:00 horas con el partido entre Pachuca y Tigres, que se disputará en el Estadio Hidalgo. Más tarde, a las 19:05 horas, Monterrey recibirá a Tijuana en el Estadio BBVA, mientras que Chivas se enfrentará al Atlante a las 19:07 horas en el Estadio Akron.

El último encuentro del día será entre América y Toluca, programado para las 21:10 horas en el Estadio Banorte. El duelo reunirá a dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

Con tres fechas por disputarse en la fase regular, los resultados de este sábado serán importantes para las aspiraciones de los clubes que todavía buscan asegurar su lugar en la siguiente ronda del torneo.