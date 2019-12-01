Liga MX reprograma el partido entre Tigres y Querétaro de la Jornada 11

Liga MX reprograma el partido entre Tigres y Querétaro de la Jornada 11
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 18:52:09
Ciudad de México, 6 de marzo de 2026.– La Liga MX informó el cambio de fecha del partido entre Tigres UANL y Querétaro FC, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El encuentro, que originalmente estaba programado para disputarse el viernes 13 de marzo, fue reprogramado para el domingo 15 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Universitario.

De acuerdo con la liga, la modificación en el calendario se debe a la participación del conjunto de Tigres en la CONCACAF Champions Cup, donde el equipo tiene actividad el 12 de marzo.

La reprogramación del partido busca cumplir con el reglamento de descanso establecido para los clubes que participan en competencias internacionales.

