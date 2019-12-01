Liga MX: estos son los partidos para este domingo en la jornada 14 del Apertura 2026

Ciudad de México, 24 de octubre de 2026.- La jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX continuará este domingo con cuatro partidos en los que los equipos buscarán sumar puntos rumbo al cierre de la fase regular. Entre los encuentros destacan América contra Pachuca y Querétaro frente a Cruz Azul.

La actividad comenzará con el duelo entre Atlas y Puebla, programado para las 17:00 horas en el Estadio Jalisco. Más tarde, a las 19:00 horas, Querétaro recibirá a Cruz Azul en el Estadio Corregidora, donde los locales intentarán aprovechar su cancha ante uno de los equipos que pelea por mantenerse en los primeros puestos.

A las 19:05 horas, América se enfrentará a Pachuca en el Estadio Banorte. Las Águilas llegan a esta jornada como líderes de la clasificación y buscarán conservar esa posición, mientras que los Tuzos necesitan sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente fase del torneo.

La jornada concluirá con el encuentro entre Tijuana y Santos Laguna, previsto para las 21:10 horas en el Estadio Caliente. Los cuatro partidos forman parte de una fecha importante para los clubes que buscan mejorar su posición antes de las últimas jornadas del campeonato.