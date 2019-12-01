Ciudad de México, 28 de noviembre de 2026.- La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX continúa este sábado con dos partidos de vuelta de los cuartos de final, en los que Atlas, Toluca, América y Monterrey buscarán conseguir su boleto a las semifinales del futbol mexicano.

El primer encuentro será entre Atlas y Toluca, que se enfrentarán a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco. Los Diablos Rojos llegan con ventaja después de ganar 2-0 en el partido de ida, por lo que los rojinegros tendrán que buscar la remontada para mantenerse en la competencia.

Más tarde, a las 21:10 horas, América recibirá a Monterrey en el Estadio Banorte. Ambos equipos empataron sin goles en el primer encuentro, por lo que la eliminatoria continúa abierta. Las Águilas buscarán aprovechar su condición de local para avanzar a la siguiente ronda, mientras que los Rayados necesitan una victoria para conseguir el pase.

Cabe recordar que, en caso de empate en el marcador global, avanzará el equipo que haya terminado en una mejor posición durante la fase regular. Por ello, Atlas y América cuentan con esa ventaja deportiva sobre sus respectivos rivales.

Los otros dos encuentros de vuelta se disputarán este domingo 29 de noviembre: Chivas enfrentará a Pachuca y Cruz Azul se medirá ante León, para completar los cuatro equipos que disputarán las semifinales.