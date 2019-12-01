La NFL regresará a México en 2026 tras cuatro años de ausencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 13:56:27

Ciudad de México, 2 de octubre del 2025.- La NFL volverá a la Ciudad de México en 2026, tras cuatro años sin partidos en el país, confirmó el comisionado Roger Goodell durante la conferencia Leaders in Sport en el Twickenham Stadium de Londres, Inglaterra.

“Volveremos a Ciudad de México el próximo año”, declaró Goodell para anunciar el retorno del futbol americano al país.

El último juego de la liga en México se disputó en 2022 en el Estadio Azteca, donde los 49ers de San Francisco vencieron 38-10 a los Cardenales de Arizona. Desde entonces, el inmueble estuvo fuera de la rotación internacional debido a las obras de remodelación con miras a la Copa del Mundo 2026.

En la presente temporada, la NFL tiene siete partidos internacionales, seis en Europa y uno en Brasil.

Además, Goodell reiteró que la liga planea incrementar a 16 el número de juegos fuera de Estados Unidos, con Australia como sede para la próxima temporada y Asia como el siguiente destino.