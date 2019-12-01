La NFL regresa a México en 2026, confirma el comisionado Goodell

La NFL regresa a México en 2026, confirma el comisionado Goodell
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 13:18:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Londres, Inglaterra, a 2 de octubre 2025.- La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), regresará a México durante la temporada regular del 2026, confirmó el comisionado Roger Goodell.

Lo anterior lo anunció durante el evento denominado Leaders Business, que se realizó en Londres, Inglaterra.

“Regresaremos la Ciudad de México el siguiente año y estamos muy emocionados”, declaró el máximo directivo de la liga.

Cabe recordar que el último juego de futbol americano profesional que se disputó en territorio nacional fue en noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron a los Arizona Cardinals con un marcador de 38-10 en la cancha del entonces llamado Estadio Azteca.

Desde ese entonces, México quedó fuera de la rotación de los partidos internacionales de la NFL debido a las remodelaciones que llevan a cabo en el Coloso de Santa Úrsula de cara al Mundial de 2026.

Cabe mencionar que, aunque aún no se confirma, los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers estarían interesados en el partido.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desviven a conductor de plataforma en San Juan del Río
Camión choca contra una luminaria en Centro Sur 
Dentro de un predio, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre 
Quitan la vida a "viene viene" en la colonia San Juanico de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Comando ataca pista avionetas y quema una aeronave en Parácuaro; es el segundo ataque contra pistas de la Tierra Caliente de Michoacán
EEUU está en "conflicto armado" con organizaciones criminales, declara Trump
Rescatistas Independientes llaman a Feria de Adopción; lomitos olvidados por larga espera... buscan un humano
Detienen en Tabasco a presunto jefe de plaza ligado a violencia en La Chontalpa
Comentarios