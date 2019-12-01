La NFL regresa a México en 2026, confirma el comisionado Goodell

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 13:18:44

Londres, Inglaterra, a 2 de octubre 2025.- La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), regresará a México durante la temporada regular del 2026, confirmó el comisionado Roger Goodell.

Lo anterior lo anunció durante el evento denominado Leaders Business, que se realizó en Londres, Inglaterra.

“Regresaremos la Ciudad de México el siguiente año y estamos muy emocionados”, declaró el máximo directivo de la liga.

Cabe recordar que el último juego de futbol americano profesional que se disputó en territorio nacional fue en noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron a los Arizona Cardinals con un marcador de 38-10 en la cancha del entonces llamado Estadio Azteca.

Desde ese entonces, México quedó fuera de la rotación de los partidos internacionales de la NFL debido a las remodelaciones que llevan a cabo en el Coloso de Santa Úrsula de cara al Mundial de 2026.

Cabe mencionar que, aunque aún no se confirma, los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers estarían interesados en el partido.