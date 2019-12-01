La mexicana Natalia Botello hace historia: se corona campeona de sable femenil en la NCAA 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 22:44:12

Columbus, Ohio, 20 de marzo de 2026.- La esgrimista mexicana Natalia Botello conquistó el campeonato de sable femenil en la NCAA 2026, luego de imponerse con claridad 15-5 a la estadounidense Magda Skarbonkiewicz en la final del certamen.

La tijuanense firmó una actuación dominante ante una rival de alto perfil, quien llegaba como una de las favoritas tras haber obtenido la medalla de oro en los Juegos Panamericanos y mantenerse entre las mejores del circuito universitario. Desde el inicio del combate, Botello marcó el ritmo y no permitió reacción de su oponente.

El amplio marcador reflejó el control que la mexicana ejerció durante todo el enfrentamiento, consolidando una victoria sin sobresaltos en el duelo por el título.

Con este resultado, Botello hizo historia al convertirse en la primera esgrimista en otorgarle a la Universidad de Ohio State un campeonato dentro de la NCAA, institución a la que se unió en 2024. Asimismo, se convirtió en la segunda mexicana en conseguir un título individual en esta competencia universitaria de alto nivel.