La mexicana Gabriela Jaquez hace historia y es seleccionada en draft de la WNBA; fue la 5ta global

La mexicana Gabriela Jaquez hace historia y es seleccionada en draft de la WNBA; fue la 5ta global
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 12:47:57
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Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 14 de abril 2026.- La basquetbolista mexicana Gabriela Jaquez, fue la quinta selección global en el Draft 2026 de la WNBA, por lo que formará parte del Chicago Sky en el baloncesto profesional de Estados Unidos.

“Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble. Siempre he tuve el sueño de ir a UCLA y de llegar a la WNBA, y poder cumplirlo, lo significa todo”, afirmó Jáquez tras ser seleccionada.

La atleta azteca brilló en la final del torneo de la NCAA hace solo una semana y fue clave para que UCLA conquistase su primer título universitario desde 1978.

Pasó los cuatro años de su carrera universitaria en UCLA, participando en 145 partidos (79 como titular) y promediando 9,9 puntos, 5,0 rebotes y 1,6 asistencias a lo largo de su carrera.

Cabe señalar que el hermano de Gabriela, Jaime Jáquez Jr. Es jugador del Miami Heat de la NBA, por lo que se convierten en los primeros hermanos mexicanos en ser parte del basquetbol profesional en EEUU.

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