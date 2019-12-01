Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 16:20:56

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2026.- La Liga MX retomará su actividad este viernes con tres encuentros correspondientes a la Jornada 17 del Apertura 2026, última fecha de la fase regular, en la que los equipos buscarán cerrar el torneo con un buen resultado.

La jornada comenzará a las 19:00 horas con el partido entre Puebla y Atlético de San Luis, que se enfrentarán en el Estadio Cuauhtémoc.

Más tarde, a las 21:00 horas, FC Juárez recibirá al Atlas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, mientras que Tijuana se medirá ante Atlante en el Estadio Caliente, en un encuentro programado para las 21:10 horas.

Esta fecha será especialmente importante para los clubes que todavía buscan asegurar su lugar en la Liguilla, pues al finalizar la fase regular quedarán definidos los ocho equipos que avanzarán directamente a los cuartos de final.

Con estos encuentros comenzará a definirse el cierre de la fase regular del Apertura 2026, que llegará a su fin el próximo domingo 22 de noviembre.