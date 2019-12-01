Katia Itzel García Mendoza hará historia como primera árbitra central mexicana en un Mundial varonil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 20:58:48

Ciudad de México, 9 de abril de 2026.- Katia Itzel García Mendoza, alumna de la Facultad de Derecho y egresada de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue designada como una de las 52 árbitras y árbitros que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con esta designación, se convertirá en la primera árbitra central mexicana en participar en el máximo evento del futbol varonil a nivel mundial, marcando un gran acontecimiento en la historia del arbitraje nacional.

Su presencia en la justa internacional simboliza no solo un logro personal, sino también un avance significativo en materia de inclusión y equidad dentro del futbol, un ámbito tradicionalmente dominado por hombres.

Con formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México y reconocida con el Premio Nacional del Deporte 2024, la trayectoria de García Mendoza se consolida como un referente que inspira a nuevas generaciones y abre camino en el arbitraje internacional.