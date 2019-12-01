Jeovana Alcántar inaugura tradicional torneo de Semana Santa en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 6 de abril de 2026.- Ante un lleno impresionante de aficionados en el Auditorio Municipal de la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de funcionarios municipales y deportivos, inauguró el Tradicional Torneo Internacional de Basquetbol “Semana Santa 2026” que se lleva a cabo el 3, 4 y 5 de abril con la participación de 6 escuadras de alto nivel, donde las familias podrán disfrutar toda la pasión del deporte ráfaga.

La alcaldesa, reconoció el esfuerzo que hace el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) y la Liga Municipal de Básquetbol que han sumado esfuerzos para la organización de este evento deportivo al cual se dan cita las familias para vivir una de nuestras tradiciones, haciendo que los visitantes en esta Semana Santa la disfruten al máximo; muestra de que la Semana Santa en Hidalgo no solo es descanso y reflexión, es cultura, tradición y es sin duda deporte de alto nivel, este torneo no es cualquier torneo, es el reflejo de nuestra pasión por el baloncesto.

Les dio la bienvenida a los equipos participantes como: By Pro del Estado de México, Fuerza Mexa de la Ciudad de México, New Tork Team de los Estados Unidos de América, USA All Star de los Estados Unidos de América, Selección Taximaroa de la Liga Municipal de Basquetbol de Ciudad Hidalgo y Selección Hidalgo de Ciudad Hidalgo, quienes, durante los tres días, estarán engalanando este torneo, deseándoles mucho éxito y que gane el mejor.

Agregó que esta administración le ha apostado al deporte, generando espacios dignos para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan la oportunidad de practicar su deporte favorito y con ello crear ambientes en dónde su crecimiento integral sea sano y propicio para una vida saludable.