Javier Aguirre define alineación de México para duelo ante Portugal en el Estadio Banorte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 18:06:39

Ciudad de México, 28 de marzo de 2026.- A menos de una hora del enfrentamiento entre la Selección Mexicana y la Selección de Portugal, el director técnico Javier Aguirre dio a conocer el once inicial con el que el equipo nacional afrontará el partido de este sábado en la reinauguración del Estadio Banorte.

Entre las principales novedades destaca la inclusión del mediocampista Álvaro Fidalgo, quien milita en el Real Betis y hará su debut como titular en su primera convocatoria con el combinado nacional. En contraste, el experimentado guardameta Guillermo Ochoa no aparece en la alineación inicial, siendo reemplazado en el arco por Raúl Rangel.

En defensa, el conjunto mexicano estará conformado por Israel Reyes y Jesús Gallardo por las bandas, mientras que Johan Vásquez y César Montes ocuparán la central.

El mediocampo estará integrado por Erik Lira, Obed Vargas y el propio Fidalgo, en una combinación que apuesta por dinamismo y control del balón.

En el ataque, Julián Quiñones, actualmente en el Al-Qadisiya, aparecerá por una de las bandas, acompañado por Orbelín Pineda —conocido como “Guti”— por el costado opuesto, mientras que Raúl Jiménez será el encargado de liderar el eje del ataque.

El encuentro está programado para este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, marcando un momento especial tanto por el duelo internacional como por la reapertura del histórico inmueble capitalino.