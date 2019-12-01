Jamaica derrota a México en el inicio de los cuartos de final de la Nations League

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 21:28:37

Kingston, Jamaica, 14 de noviembre de 2026.- La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Jamaica este sábado 14 de noviembre, en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027, disputado en el Estadio Nacional de Kingston.

El conjunto jamaiquino tomó la ventaja al minuto 27, luego de un autogol del mexicano Jesús Gallardo. Para la segunda parte, Renaldo Cephas amplió la diferencia al minuto 46 y Richard King marcó el tercero desde el punto penal al 63.

México reaccionó en los últimos minutos del encuentro. Gilberto Mora consiguió el primer descuento al 70, mientras que Julián Quiñones anotó desde los once pasos al minuto 81 para acercar al Tricolor en el marcador.

El encuentro también representó el primer partido oficial de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, que ahora tendrá que buscar la remontada en el compromiso de vuelta.

La serie se definirá el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, donde México intentará conseguir el resultado que le permita avanzar al Final Four de la competencia.