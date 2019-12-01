Isaac Fonseca a hombros en San Miguel El Alto, Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 10:48:23

San Miguel El Alto, Jalisco, 30 de septiembre del 2025.- Bajo un cielo despejado y con una tarde soleada que acompañó el ambiente festivo, San Miguel el Alto vivió este lunes una gran tarde de toros con una magnífica entrada en los tendidos para presenciar el esperado mano a mano entre el diestro hidrocálido Luis David y el michoacano Isaac Fonseca, dos de las figuras jóvenes más destacadas de la torería mexicana actual.

Se lidiaron seis ejemplares de la legendaria ganadería tlaxcalteca Piedras Negras, divisa de abolengo y prestigio, que envió un encierro de juego parejo y presentación impecable. Destacó sobremanera el sexto toro de la tarde, de nombre “Agavero”, herrado con el número 399 y con 485 kilos, que fue premiado con el arrastre lento tras su lidia.

El balance artístico fue el siguiente:

Luis David: Oreja, Palmas, Palmas

Isaac Fonseca: Palmas, Palmas, Dos orejas

La tarde tuvo momentos de gran emoción y toreo de altura. Luis David mostró temple, valor y clase desde su primer turno, paseando una oreja tras una faena de buen trazo y rematada con una estocada efectiva. En sus siguientes astados, el público reconoció su entrega con ovaciones en ambos turnos.

Por su parte, Isaac Fonseca firmó una actuación rotunda, especialmente en el que cerró plaza, al que cuajó una faena vibrante, con tandas profundas por ambos pitones que calaron hondo en los tendidos. Tras una certera estocada, el michoacano cortó dos orejas y salió a hombros como máximo triunfador de la tarde.

San Miguel el Alto volvió a vivir una jornada taurina de gran categoría, con el sello del toro bravo de Piedras Negras y la entrega total de dos toreros que dejaron todo en el ruedo.