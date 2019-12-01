Iridia Salazar inaugura el Congreso del Deporte INDEREQ 2025

Iridia Salazar inaugura el Congreso del Deporte INDEREQ 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 22:53:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 24 de octubre del 2025.- La directora general del Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, encabezó la inauguración del Congreso del Deporte INDEREQ 2025.

El cual, tuvo como invitados especiales al ex futbolista Rafael Márquez Álvarez, y al boxeador olímpico en París 2024, Marco Verde, y contó con un foro de mil 500 personas.

Este evento gratuito tuvo como finalidad compartir ideas, experiencias y nuevos conocimientos a través de ponencias y actividades recreativas.

Así como, acercar a figuras deportivas a las y los queretanos que les inspirarán a seguirse empapando del deporte nacional.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ejemplo de coordinación: Policía Municipal de Álvaro Obregón blinda inmediaciones del Aeropuerto de Morelia, Michoacán, con operativo nocturno conjunto con la GN
FGR vincula a proceso a presunto asesino del padre Marcelo Pérez en Chiapas
Secuestro masivo en Quintana Roo: comandos se llevan a 30 personas de comunidades de Chetumal; una ya fue localizada muerta
En Lázaro Cardenas, Michoacán, hallan cadáver de hombre reportado como desaparecido 
Más información de la categoria
Ejemplo de coordinación: Policía Municipal de Álvaro Obregón blinda inmediaciones del Aeropuerto de Morelia, Michoacán, con operativo nocturno conjunto con la GN
Secuestro masivo en Quintana Roo: comandos se llevan a 30 personas de comunidades de Chetumal; una ya fue localizada muerta
Alertan por posible formación de tornados en el norte de México
Familiares y amigos de Bernardo Bravo rinden homenaje en Morelia con caminata y misa por el líder limonero
Comentarios