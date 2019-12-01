Iridia Salazar inaugura el Congreso del Deporte INDEREQ 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 22:53:05

Querétaro, Querétaro, 24 de octubre del 2025.- La directora general del Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, encabezó la inauguración del Congreso del Deporte INDEREQ 2025.

El cual, tuvo como invitados especiales al ex futbolista Rafael Márquez Álvarez, y al boxeador olímpico en París 2024, Marco Verde, y contó con un foro de mil 500 personas.

Este evento gratuito tuvo como finalidad compartir ideas, experiencias y nuevos conocimientos a través de ponencias y actividades recreativas.

Así como, acercar a figuras deportivas a las y los queretanos que les inspirarán a seguirse empapando del deporte nacional.