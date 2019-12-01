Iridia Salazar entrega material deportivo a adultos mayores en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 13:55:36

Querétaro, Querétaro, 31 de octubre del 2025.- La directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, entregó material deportivo a adultos mayores a través del programa “Deporte es Salud 2025”.

Mismo que consiste en ofrecer actividad física, atención psicológica y nutricional a los participantes.

Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las y los queretanos mayores de 60 años mediante el deporte, esta entrega incluye -a partir de este año- la atención y los servicios disponibles en las unidades deportivas Plutarco Elías Calles, El Tintero, la Casa de la Juventud y el Parque Querétaro 2000.

Así como se garantizan también espacios abiertos a todas las personas que deseen participar.