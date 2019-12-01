Irán jugará sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos: Claudia Sheinbaum

Irán jugará sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos: Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 14:49:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 10 de abril del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que la FIFA decidió que la selección de Irán dispute sus partidos del Mundial 2026 en los Estados Unidos, descartando cambios de sede.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que modificar las sedes a estas alturas implicaría ajustes logísticos complejos, por lo que el organismo rector del fútbol optó por mantener la planificación original.

“Finalmente la FIFA decidió que no podían cambiarse los partidos de las sedes originales. Eso generaría muchísima logística distinta y esa decisión la tomó la FIFA”, señaló.

A mediados de marzo había trascendido que la Federación de Futbol de Irán (Ffiri) analizaba la posibilidad de que su selección disputara los partidos del Grupo G en México, de acuerdo con información difundida por la embajada iraní en territorio mexicano.

Sin embargo, con la resolución del organismo internacional, los encuentros del combinado iraní se mantendrán programados en territorio estadounidense, tal como estaba previsto dentro de la organización del Mundial 2026, que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ordena juez prisión preventiva para conductor que atropelló a personas afuera de hospital del IMSS en Tecámac, Estado de México
Cae exfuncionario de Chihuahua por desvió millonario de medicamentos oncológicos
Detienen a tres jóvenes tras agresión a policías en Guadalupe; todos menores de 20 años
Intento de robo termina en enfrentamiento armado; exmilitar ultima a asaltante dentro de su vivienda en Guadalajara
Más información de la categoria
Cae exfuncionario de Chihuahua por desvió millonario de medicamentos oncológicos
Operativo por desaparecidos deja 53 indicios forenses en lagos de CDMX y Edomex
Intento de robo termina en enfrentamiento armado; exmilitar ultima a asaltante dentro de su vivienda en Guadalajara
Sheinbaum descarta heridos y daños graves tras incendio en refinería Dos Bocas
Comentarios