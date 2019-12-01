Irán jugará sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 14:49:44

Ciudad de México, 10 de abril del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que la FIFA decidió que la selección de Irán dispute sus partidos del Mundial 2026 en los Estados Unidos, descartando cambios de sede.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que modificar las sedes a estas alturas implicaría ajustes logísticos complejos, por lo que el organismo rector del fútbol optó por mantener la planificación original.

“Finalmente la FIFA decidió que no podían cambiarse los partidos de las sedes originales. Eso generaría muchísima logística distinta y esa decisión la tomó la FIFA”, señaló.

A mediados de marzo había trascendido que la Federación de Futbol de Irán (Ffiri) analizaba la posibilidad de que su selección disputara los partidos del Grupo G en México, de acuerdo con información difundida por la embajada iraní en territorio mexicano.

Sin embargo, con la resolución del organismo internacional, los encuentros del combinado iraní se mantendrán programados en territorio estadounidense, tal como estaba previsto dentro de la organización del Mundial 2026, que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.