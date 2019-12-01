IMJUVE convoca a Jornada Nacional de Fútbol para jóvenes en todo el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 13:58:59

Ciudad de México, 23 de marzo del 2026.- El Instituto Mexicano de la Juventud convocó a la Jornada Nacional de Fútbol para las y los Jóvenes: Torneo de Cascaritas y Dominadas, que se realizará el próximo 26 de marzo en canchas, parques y espacios deportivos de todo México.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno federal, busca reunir a miles de jóvenes para promover la convivencia, la actividad física y el fortalecimiento de la comunidad a través del deporte.

De acuerdo con el organismo, más de 350 mil jóvenes ya se han registrado para participar en 5 mil 800 puntos del país, además de 43 mil 368 equipos inscritos, varios de ellos en municipios considerados territorios de paz.

La jornada forma parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, promovida por el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Bienestar, entre otras instituciones.

Además de los partidos y retos de dominadas, se invitó a las y los participantes a compartir fotos y videos de la jornada en redes sociales, en especial en TikTok, utilizando las etiquetas #JóvenesTransformandoMéxico y #MundialSocial, rumbo a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Quienes deseen sumarse aún pueden hacerlo registrando su equipo o sede en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMe_m1IFS1wpwHgkV_8W-VrMz_fxEckNX75oXJmHR7kUVW5A/viewform

Asimismo, el día de la jornada se estarán concentrando las fotografías por estado en la siguiente carpeta digital para su consulta y difusión:

https://drive.google.com/drive/folders/1z35uxGTICrbUuYL3O3eLvJfvUmqUwTTl