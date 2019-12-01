IMJUVE convoca a Jornada Nacional de Fútbol para jóvenes en todo el país

IMJUVE convoca a Jornada Nacional de Fútbol para jóvenes en todo el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 13:58:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 23 de marzo del 2026.- El Instituto Mexicano de la Juventud convocó a la Jornada Nacional de Fútbol para las y los Jóvenes: Torneo de Cascaritas y Dominadas, que se realizará el próximo 26 de marzo en canchas, parques y espacios deportivos de todo México.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno federal, busca reunir a miles de jóvenes para promover la convivencia, la actividad física y el fortalecimiento de la comunidad a través del deporte.

De acuerdo con el organismo, más de 350 mil jóvenes ya se han registrado para participar en 5 mil 800 puntos del país, además de 43 mil 368 equipos inscritos, varios de ellos en municipios considerados territorios de paz.

La jornada forma parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, promovida por el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Bienestar, entre otras instituciones.

Además de los partidos y retos de dominadas, se invitó a las y los participantes a compartir fotos y videos de la jornada en redes sociales, en especial en TikTok, utilizando las etiquetas #JóvenesTransformandoMéxico y #MundialSocial, rumbo a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Quienes deseen sumarse aún pueden hacerlo registrando su equipo o sede en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMe_m1IFS1wpwHgkV_8W-VrMz_fxEckNX75oXJmHR7kUVW5A/viewform

Asimismo, el día de la jornada se estarán concentrando las fotografías por estado en la siguiente carpeta digital para su consulta y difusión:

https://drive.google.com/drive/folders/1z35uxGTICrbUuYL3O3eLvJfvUmqUwTTl

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a mujer por intento de homicidio contra su esposo
En Puruándiro, Michoacán, detienen a un sujeto en posesión de un arma de fuego y droga
Hallan cadáver en la libre Uruapan-Lombardía, Michoacán
Por el presunto doble homicidio de mujeres en Morelia, vinculan a proceso a cuatro personas
Más información de la categoria
Localizan a siete electricistas reportados como desaparecidos en San Luis Potosí
Hechos violentos en Puebla dejan seis personas ultimadas; entre ellas tres niños
Sheinbaum: derrame que afectó Tabasco y Veracruz fue causado por un barco, no por Pemex
Reportan desaparición de 7 hombres en Matehuala, SLP; denuncian posible privación de la libertad
Comentarios