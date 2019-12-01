Imcufide se suma al Buen Fin con atractivos descuentos para usuarios de sus albercas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 12:35:37

Morelia, Michoacán; 03 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias morelianas y brindar mayores beneficios a las y los usuarios de sus espacios acuáticos, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) se suma a la temporada del Buen Fin con una promoción especial en las albercas Morelos-Indeco, Medallistas Paralímpicos, Bicentenario y Villa Magna.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, contempla importantes descuentos para quienes deseen asegurar su permanencia en las actividades acuáticas durante 2027.

Al respecto, el director general del Imcufide Pablo César Sánchez Silva, destacó que esta promoción busca reconocer la confianza de las y los usuarios y facilitar el acceso a los servicios deportivos que ofrece el Instituto.

"Por indicaciones de nuestro presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ponemos en marcha esta promoción especial en beneficio de las familias morelianas. Queremos que nuestras usuarias y usuarios aprovechen estos descuentos y continúen realizando actividad física en nuestras albercas. Por ello, hemos extendido la vigencia hasta el próximo 15 de diciembre", señaló.

Entre los beneficios destaca la exención del cien por ciento en la inscripción para el ejercicio 2027, siempre y cuando se cubra la mensualidad correspondiente a diciembre de 2026.

Asimismo, las y los usuarios inscritos en el programa anual podrán obtener un 25 por ciento de descuento en las mensualidades de enero y febrero de 2027. Por su parte, quienes anticipen el pago anual 2027 en una sola exhibición recibirán un 20 por ciento de descuento.

La promoción estará vigente hasta el 15 de diciembre de 2026 y será aplicable exclusivamente en las cuatro albercas administradas por el Imcufide. No será acumulable con otras promociones vigentes.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de impulsar el deporte, fomentar hábitos saludables y ofrecer alternativas que contribuyan al bienestar de las familias morelianas.