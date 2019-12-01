Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 15:56:23

Morelia, Michoacán; 19 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de respaldar el talento de las y los deportistas morelianos, el gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, abanderó a la delegación que representará al municipio en los primeros “Juegos Panamericanos Virtus 2026”, a celebrarse del 21 al 27 de noviembre en el Estado de México.

A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) y su director general, Pablo César Sánchez Silva, se abanderó a los talentos locales, quienes entrenan de manera gratuita en las instalaciones de la Unidad Deportiva Morelos Indeco.

“Ustedes son un motivo de orgullo para todos los morelianos. Representan que la disciplina, la constancia y los valores familiares, canalizados a través del deporte, son un camino para el éxito y la superación. El Gobierno de Morelia los apoya de manera incondicional”, afirmó.

La delegación moreliana estará integrada por Coby Eduardo Figueroa Parra, Francisco Munguía Cerda y Jennifer Michelle Núñez Rodríguez, quienes competirán en la disciplina de natación, así como Franco Gómez Díaz, en atletismo. El equipo estará acompañado por los entrenadores Héctor Román Jiménez y Juan Navarrete Buenrostro.

Cabe mencionar que esta competencia internacional representa una importante oportunidad para los deportistas, ya que también funcionará como proceso clasificatorio rumbo a los Global Games 2027, que tendrán sede en Egipto.

Durante el acto protocolario, realizado en la Unidad Deportiva Morelos-Indeco, Sánchez Silva les deseó el mayor de los éxitos en esta importante experiencia deportiva.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia, a través del Imcufide, continúa fortaleciendo el deporte adaptado, promoviendo la inclusión y generando oportunidades para que el talento moreliano trascienda fronteras.