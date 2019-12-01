Humillan a Ochoa en su primer partido con el AEL Limassol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 18:27:39

Limasol, Chipre, a 22 de septiembre del 2025. - Llegó el ansiado debut de Guillermo Ochoa con el AEL Limassol y con ello también la primera derrota y goleada para el arquero mexicano, quien comenzó su aventura en Chipre con una dolorosa derrota de 5-0 ante el Omonia.

El gol cayó a los apenas 21 minutos de juego para que Memo Ochoa recibiera su primer gol con AEL Limassol, una jugada a balón parado en la que, tras un doble cabezazo dentro del área, termina con el balón en el fondo de las redes.

La goleada llegó en la segunda mitad y el Omonia marcó cuatro goles más. (50', 75', 77' y 83'): Memo Ochoa tiene injerencia en por lo menos dos más.

El próximo encuentro de Guillermo Ochoa con el AEL Limassol es el próximo sábado 27 de septiembre contra Akritas Chlorakas, equipo con el que se encuentran empatados a puntos.