Histórica participación de boxeadores queretanos en los Juegos Nacionales Populares 2025

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- Deportistas queretanos de boxeo popular tuvieron un triunfo histórico al ganar por primera vez dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce para el estado, dentro de los Juegos Nacionales Populares 2025, competencia avalada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Esta hazaña supera su participación del año 2023, en donde ganaron dos oros y una plata.

Los campeonatos fueron para María del Carmen Paredes Villa, quien además de participar por primera vez en esta justa, derrotó a su similar del Estado de México en la división de hasta 60 kg; mientras Fernando Ramos López, en la división de hasta 54 kg, batió su logro del año pasado en el que había ganado un tercer lugar.

Asimismo, las medallas de plata fueron para María José Estrada Gómez, conocida en el medio como “Avispita”, en hasta 51 kg; con este resultado, cierra su ciclo dentro de este campeonato por la edad, después de también haber obtenido medalla de oro en el 2024. La segunda presea fue para Mireya Martínez Pájaro en la prueba de hasta 51 kg, quien promete volver a asistir en la próxima edición.

Finalmente, como vencedor de medalla de bronce, fue Luis Daniel Salazar Cruz, en los 51 kg; a este nacional también participaron los atletas Axel Macías, Karol Robles, Jimena Licea, Daniel Martínez y David Pacheco. Cada una y uno de ellos, bajo el coacheo de Ricardo Estrada, Manuel Estrada, Luis Juárez y Rafael Maldonado.