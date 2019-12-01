Hacen historia futbolistas queretanos en Juegos Nacionales Populares 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 08:23:37

Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre del 2025.- Futbolistas queretanos, hicieron historia al ganar por primera vez una medalla en la modalidad de “futbol 6x6 infantil” dentro de los Juegos Nacionales Populares 2025 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Esta fue de bronce y compartieron podio con sus compañeros de Baja California y Michoacán.

El equipo estuvo conformado por los deportistas provenientes de San Juan del Río: Emilio Franco, Luis García, Mateo Jiménez, Dilan Luján, Alan Mancilla, Carlos Obregón, Ángel Olvera, Luis Paulín, Leonardo Pérez y Gael Vega; cada uno de ellos liderados por su entrenador, Luis Eduardo Luján Paredes.