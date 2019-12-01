Gol en el descuento hunde al América y desata presión en Coapa

Gol en el descuento hunde al América y desata presión en Coapa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 08:10:05
Ciudad de México, 5 de marzo del 2026.- El Club América volvió a tropezar en casa durante el Liga MX y cayó 2-1 frente a FC Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que complica su situación en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y aumenta la presión en Coapa.

El conjunto fronterizo golpeó en momentos clave del partido: primero al arranque y después en los minutos finales.

Apenas al minuto 5, Jairo Torres abrió el marcador ante el equipo dirigido por André Jardine, que optó por iniciar el encuentro sin algunos titulares como Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, quienes venían saliendo de molestias físicas y comenzaron el juego en el banquillo.

Zendejas ingresó tras el descanso y cambió momentáneamente el rumbo del encuentro al marcar un gol que significó el empate.

Sin embargo, pese al impulso anímico, el América no logró mantener la claridad ofensiva y con el paso de los minutos su ataque fue perdiendo fuerza.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, apareció Guilherme Castilho en tiempo de compensación para devolver la ventaja a Juárez y sellar la victoria visitante, dejando al América con otra derrota en casa, luego de la que también sufrió frente a Tigres UANL.

El resultado agrava el momento del equipo azulcrema, que por ahora se encuentra fuera de los puestos de Liguilla y con más preocupaciones en puerta, ya que también se aproxima su compromiso ante Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup.

Para colmo, durante este partido el delantero Víctor Dávila tuvo que abandonar el campo por lesión, sumando otro problema al complicado panorama del conjunto capitalino.

