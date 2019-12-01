Gallos Blancos de Querétaro listos para el “Clásico de la 57" en el Estadio Corrregidora

Querétaro, Querétaro, a 22 de agosto de 2025.- Los jugadores de Gallos Blancos, Rodrigo Bogarín y Santiago Homenchenko dieron su mensaje sobre importancia del “Clásico de la 57”, que este día se enfrentan ante el Atlético de San Luis en el estadio Corregidora.

Los dos jugadores destacaron la relevancia del partido para la afición y la necesidad de salir con el mejor rendimiento posible para lograr un triunfo en casa.

La importancia del Clásico de la 57 según Bogarín mencionó que a pesar de que el cuadro queretano no se encuentra en su mejor momento, están preparados para sacar este triunfo en el coloso del Cimatario.

“Sabemos lo que significa el partido para toda la afición y hay que encararlo de la mejor manera para poder regalarles una victoria en casa; no estamos pasando por un buen momento, pero yo creo que el partido pasado contra Atlas, en los últimos minutos, lo hicimos bien y encarando de esa manera, podemos tener el primer triunfo en casa”, dijo.

Por su parte, Santiago Homenchenko aseguró que el “Clásico de la 57” se jugará con intensidad y con la incorporación de Diego Reyes, se tiene la confianza de hacer un gran juego.

“Todo pinta para que se obtenga un buen resultado y que la gente puede estar segura de que van a dejar todo en la cancha; para mí estos partidos son disfrutables e importantes porque así lo sentimos los uruguayos; un clásico es un clásico y no hay nada más lindo que ganarlo para darle esa alegría a la gente de la ciudad”.