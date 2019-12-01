Francia elimina a Paraguay y avanza a los cuartos de final de la justa mundialista

Filadelfia, Estados Unidos, 4 de julio de 2026.- La selección de Francia cumplió con los pronósticos y selló su boleto a los cuartos de final de la justa mundialista luego imponerse 1-0 a Paraguay en un cerrado duelo de octavos de final, disputado este sábado en el Philadelphia Stadium.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps encontró la diferencia hasta el minuto 70, cuando Kylian Mbappé convirtió un penal para romper el empate y darle a los europeos el único tanto del encuentro.

Aunque Francia dominó la posesión del balón y generó las opciones más claras de peligro, Paraguay resistió durante gran parte del compromiso gracias a una sólida actuación defensiva y a las intervenciones de su arquero, que mantuvieron con vida a la Albirroja.

El combinado sudamericano, que había sorprendido en la ronda anterior al eliminar a Alemania en tanda de penales, apostó por un planteamiento defensivo para contener el poder ofensivo de los campeones del mundo de 2018; sin embargo, no logró evitar la derrota ni generar suficientes oportunidades para igualar el marcador.

Con este resultado, Francia se instala entre los ocho mejores equipos del torneo y enfrentará a Marruecos en los cuartos de final, mientras que Paraguay se despide del Mundial después de una destacada participación que incluyó una de las mayores sorpresas del certamen.