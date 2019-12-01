Fórmula 1 confirma cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita programados para abril

Fórmula 1 confirma cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita programados para abril
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 16:48:09
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Londres, Reino Unido, 14 de marzo de 2026.- La Fórmula 1 confirmó que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita programados para abril no se llevarán a cabo, debido a la situación que se vive actualmente en la región de Medio Oriente.

En un comunicado oficial, la categoría señaló que, tras realizar evaluaciones detalladas sobre el contexto regional, se tomó la decisión de cancelar ambas carreras previstas para ese mes. Asimismo, se informó que, aunque se analizaron distintas alternativas para sustituir las fechas afectadas, finalmente se determinó que no habrá reemplazos en el calendario durante abril.

Las pruebas que se disputarían en el Bahrain Grand Prix y el Saudi Arabian Grand Prix formaban parte del calendario regular del campeonato, pero la organización consideró que las condiciones actuales no permiten su realización.

De igual manera, las competencias programadas para las categorías de desarrollo Formula 2, Formula 3 y F1 Academy tampoco se llevarán a cabo en las fechas originalmente establecidas.

Hasta el momento, la organización no ha informado si estas carreras serán reprogramadas más adelante en la temporada.

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