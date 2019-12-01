Firmará Atlético Morelia UMSNH su pase a octavos de Final de TDP Femenil

Morelia, Michoacán, a 11 de abril 2026.- El equipo de futbol femenil nicolaíta se ha reportado listo y puesto para recibir este sábado a las 11:00 horas al Atlético Mexicano en el rectángulo verde esmeralda del Estadio Universitario de la Casa de Hidalgo.

Las dirigidas por Francisco Farfán Reyes están a un tris de meterse a los octavos de final de la Liguilla por el título de la Tercera División profesional (TDP), en virtud de que en el partido de Ida se impusieron 0-2, marcador que, de suyo, no refleja la gran superioridad del Atlético Morelia UMSNH sobre sus rivales.

Las universitarias fueron mejores que sus rivales de principio a fin.

Y si no lograron un marcador de escándalo fue porque sus delanteras no traían la puntería afinada, habida cuenta que oportunidades tuvieron de sobra. En el primer tiempo tuvieron que abrir el ostión de sus rivales, porque éstas a lo que más atinaron fue a enconcharse y a meter hasta el camión atrás para no ser goleadas.

Fue hasta las postrimerías del segundo tiempo que Sofía Medina (5), esa excelente delantera, abrió el marcador y, poco después, Adriana Ramírez (7), la campeona nacional de la categoría, estableció el 0-2 lapidario, suficiente para que Atlético Morelia UMSNH tenga este sábado un partido de mero trámite, adecuado para que el entrenador le dé más minutos a las jugadoras que tendrán que tomar la batuta para el torneo siguiente, habida cuenta que la goleadora de la liga ya no podrá jugar, por edad, en la TDP.

Por cierto, Farfán Reyes deberá meditar muy bien si le da ingreso a su número 7, porque ésta tiene 4 tarjetas amarilla y una más la dejaría fuera del partido de Ida de los Octavos de Final, instancia donde ya los rivales serán de mayor poder y, por ende, el que le toque le exigirá mucho más. Además, bien le caería un descanso a Adriana Ramírez, a Aixa Gutiérrez (10), a Henia Guadalupe Pérez (13) y a Fernanda Castillo (20), quienes han tenido gran desgaste durante el torneo. Igualmente a la ofensiva Alexa Villalobos (21), quien ha estado en todos los partidos.

En suma, el equipo nicolaíta de futbol femenil firmará sin complicaciones su pase a los Octavos de Final de la Tercera División profesional. Todos los pronósticos están en su favor, porque es muy superior a su rival, tiene ventaja de 2-0, juega en su estadio, en su cancha y ante su gente, además de que cuenta con una plantilla muy amplia de buenas futbolistas, todas con capacidades suficientes para aportar por el triunfo.

GANARON

Los equipos del Grupo 5 calificados a la primera ronda de la Liguilla (reclasificación) son Atlético Morelia UMSNH, mismo que derrotó 0-2 a Atlético Mexicano; Magos Unión Deportiva, el que venció 0-2 a Gorilas de Janacuatlán; Halcones FC (Uruapan), el que goleó a domicilio 1-4 a Fuerza Mazahua de Ixtlahuacan; Santa Sana del Conde empató sin goles en su casa con el campeón nacional vigente, Aragón FC. Deportivo Zamora pasó directo a Octavos, por ser líder del grupo. Así sea.