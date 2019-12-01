FIFA niega solicitud de Irán de jugar partidos de fase de grupos en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 12:47:12

Ginebra, Suiza, a 18 de marzo 2026.- Un vocero de la FIFA indicó a medios de comunicación que, por el momento, el organismo no tiene la intención de modificar el calendario del Mundial de 2026, de tal forma que Irán pueda disputar su partidos de fase de grupos en México.

“La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la república islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial 2026. Esperamos que todos los equipos compitan según el calendario de partidos anunciado”, indicó el representante del máximo ente rector del balompié mediante un boletín informativo.

Lo anterior, luego de que la Federación de Futbol iraní (FFIRI) informó el 16 de marzo la existencia de negociaciones para cambiar la sede de sus partidos, ante la falta de garantías de seguridad para sus representantes en Estados Unidos.

Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el país está dispuesto a recibir los partidos de la República Islámica, pero señaló que será la FIFA el organismo que decida si esa posibilidad es viable.

No obstante, fuentes consultadas por el medio británico, The Guardian, señalan que un cambio de sede a estas alturas implicaría modificaciones logísticas importantes, ya que los boletos están a la venta desde finales del año pasado y existen compromisos comerciales y de transmisión internacional.

Al corte de esta edición Irán tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda y Bélgica, los días 16 y 21 de junio, respectivamente antes de cerrar la fase de grupos en Seattle frente a Egipto el 27 del mismo mes.