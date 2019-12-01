Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 19:18:12

Zúrich, Suiza, 26 de noviembre de 2026.- La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó este jueves que fue víctima de un ciberataque con el que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial de la organización.

El organismo informó que los responsables lograron ingresar a una cantidad limitada de sus archivos y señaló que se encuentran trabajando con las autoridades correspondientes para investigar lo ocurrido.

El grupo llamado, Handsome Boy Hacking Club (HBHC), se atribuyó la responsabilidad del ataque y aseguró haber obtenido más de 12 GB de documentos internos de la FIFA, sin embargo, esta cantidad no ha sido verificada de manera independiente.

De acuerdo con información difundida sobre el incidente, los responsables habrían conseguido ingresar mediante la suplantación de identidad de integrantes del personal y no por una falla en los sistemas de seguridad informática de la organización.

La FIFA condenó la obtención y publicación ilegal de información, especialmente de datos personales, al considerar que representa una violación grave a la privacidad y podría tener consecuencias para las personas afectadas.

Hasta el momento, el organismo no ha precisado cuántas personas resultaron afectadas ni cuándo ocurrió exactamente la intrusión. También indicó que los documentos relacionados con el proyecto FIFA Forward Enterprise no fueron comprometidos.